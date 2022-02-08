Elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın, elektrikli ısıtıcıdaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Olay anı kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 08.02.2022, 20:55
24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi.
ISITICIDAKİ AKIMA KAPILDI
Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
FİRMA, SİGARA İÇTİĞİ GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARDI
Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.
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