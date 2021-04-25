Elektrik direği altında kaldı, feci şekilde can verdi!
37 yaşındaki Recep Yakışık, elektrik tellerine değen ağaç dallarını kestiği sırada üzerine direğin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 25.04.2021, 17:54
Bartın'da Elektrik kurumunun hat bakım işinde görevli Recep Yakışık, 1 Nisan günü Karayakup köyünde yol kenarında bulunan tellere değen ağaç dallarını kestiği sırada elektrik direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Başına darbe alan Recep Yakışık, Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yakışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Yakışık'ın ölümü üzüntü yarattı.
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