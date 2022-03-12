Elektrik'in tahsilat şubesinde bıçaklı gasp
Diyarbakır'da Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Bağlar tahsilat şubesine akşam saatlerinde bıçakla giren iki kişi, personeli etkisiz hale getirip yaklaşık 40 bin TL alarak kaçtı.
TÜRKİYE 12.03.2022, 09:18 12.03.2022, 09:21
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan DEPSAŞ Bağlar tahsilat şubesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
40 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR
Şubeye bıçakla giren iki kişi, çalışan iki personeli etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 40 bin TL para alarak kaçtı.
GASPÇILAR KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, soyguncuların eşkallerini güvenlik kamerasından izledikten sonra tespit etti.
Olay yeri inceleme ekipleri delilleri topladı. Ekipler, soyunucuların yakalanması için çalışma başlattı.
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