Elektrik ve doğalgaza 2022 zamları

2022'ye girerken akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarından ardından, bir zam da elektrik ve doğalgaza geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"SALGIN, ENERJİ MALİYETLERİNİ ARTIRDI"

Kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, salgın koşulları sebebiyle ham madde fiyatlarında yaşanan artışların enerji maliyetlerini de artırdığı belirtildi.

MESKENDE 150 KİLOVATSAATİN ALTINA YÜZDE 50, ÜSTÜNDE TÜKETİME YÜZDE 125 ZAM

Elektrik tüketimi 150 kilovatsaat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki tarifelere ise yüzde 125 zam geldi.

1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

GÜVENCE BEDELLERİ BELLİ OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.

Buna göre, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira oldu.

Ayrıca, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve reaktif sayaç bedeli 33,7 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve reaktif sayaç bedeli ise 42,7 lira oldu.

EPDK'nin kurul kararına göre görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi bırakma bedeli ise alçak ve orta gerilim için 72 kuruş, ikinci bildirim bırakma bedeli 1,44 lira olarak belirlendi.

DOĞALGAZ ZAMMI: MESKENE YÜZDE 25, SANAYİYE YÜZDE 50, ELEKTRİK ÜRETİMİNE YÜZDE 15

Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.