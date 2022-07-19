Elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

Eskişehir'in Taşköprü Caddesi’nde meydana gelen olayda, Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağına park edilen 10 ES 288 plakalı otomobilin sahibi Serkan T. tarafından açılan kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun önüne devrildi

Çarpmanın etkisiyle Süleyman B. kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı şeritten gelen Yücel H.’nin kullandığı 26 VD 678 plakalı kamyonun önüne devrildi.

Kamyon sürücüsü Yücel H.’nin 11 metrelik frenine rağmen Süleyman B., kamyonun altında kalmaktan kurtulamadı.

Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

İHA'da yer alan habere göre, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, kamyonun sol ön tekerinin üzerinden geçtiği elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman B., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.