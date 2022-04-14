Elektrikli ısıtıcı patladı: 1 ölü
Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 14.04.2022, 21:35
Aksaray'da bir apartmanın giriş katındaki evde yaşayan Nuriye S. elektrikli ısıtıcının fişini takarak uyudu.
Bir süre sonra patlayan ısıtıcı, altındaki çamaşır makinesinin de tutuşmasına neden oldu.
Çıkan yoğun duman üzerine kapıyı kırarak eve giren komşular, yangını söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Nuriye S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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