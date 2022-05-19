Elektrikli scooter alev aldı!
Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Patlama anları vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
TÜRKİYE 19.05.2022, 09:51
Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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