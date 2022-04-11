Eli sopalı şahıs sokakta yatan köpeğe saldırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Esnaflar ve mahalle sakinleri tarafından beslenen “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Uyuyan hayvanın yanına yaklaşan eli sopalı cani, hiç acımadan köpeğe vurmaya başladı. Saldırı sonrasında Paşa kaçarak canını kurtarırken, şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıdan sonra ise hayvanın korkudan sokağa girmediği ve insanlardan korkmaya başladığı öğrenildi. Caninin sopalı saldırı anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Esnaflar ve mahalle sakinleri tarafından beslenen “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Uyuyan hayvanın yanına yaklaşan eli sopalı cani, hiç acımadan köpeğe vurmaya başladı. Saldırı sonrasında Paşa kaçarak canını kurtarırken, şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıdan sonra ise hayvanın korkudan sokağa girmediği ve insanlardan korkmaya başladığı öğrenildi. Caninin sopalı saldırı anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.