Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Bodrum'da elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'nın filmden etkilenerek intihar ettiğine kanaat getirilmesinin ardından davayla ilgili takipsizlik verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşine az rastlanır bir ölüm vakası yaşandı. 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, elleri kelepçeli, ağzında bant ve kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.
Polis ekipleri, ilk gördüklerinde cinayet şüphesi üzerinde durdu ancak yapılan incelemelerde intihara kanaat getirildi. Mahkeme de intihar ihtimalinin daha ağır bastığını belirterek, dosyaya takipsizlik verdi.
CANSIZ BEDENİ DETAYLICA İNCELENDİ
Eskiçeşme Mahallesi'nde 2 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'yı elleri arkadan ters kelepçeli, ağzı bantlı ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu.
Yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen genç kadının cansız bedeni detaylı incelemeye alındı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevredeki kameraları titizlikle inceleyerek eve giren çıkanı araştırmaya başladı.
ANTİDEPRESAN DA KULLANIYORDU
İncelemeler sonucu, Kristina'nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı.
Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği kanaatine vardı.
Novytska'nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina'nın intihar ettiği ortaya çıktı.
FİLMDEN ETKİLENDİ İDDİASI
Kevin Spacey ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı 'Ölüm ile yaşam arasında' (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina'nın filimden etkilendiği de düşünülüyor.
Olayın ardından Kristina'nın annesi ifadesinde kızının psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. Kristina'nın erkek arkadaşı Murat da ifadesinde Kristina ile uzun zamandır tanıştıklarını ve psikolojik sorunları olduğunu söyledi.
Delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de dosyaya eklendi.
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