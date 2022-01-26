Elon Musk harekete geçti!, eleman arıyor

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu küresel elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye operasyonunu başlatıyor. Ülke içine yeni hızlı şarj istasyonları yerleştireceğini duyuran Tesla, İstanbul ofisi için 2 yeni iş ilanı da açtı. Tesla İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı pozisyonlarına iş ilanı yayınladı.