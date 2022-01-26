Elon Musk harekete geçti!, eleman arıyor
Milyarder iş insanı Elon Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı Türkiye'ye getiriyor. Türkiye ofisi için yeni iş ilanı açan Tesla, 11 şehirde süper şarj istasyonunu faaliyete açacak.
TÜRKİYE 26.01.2022, 14:27 26.01.2022, 14:29
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu küresel elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye operasyonunu başlatıyor. Ülke içine yeni hızlı şarj istasyonları yerleştireceğini duyuran Tesla, İstanbul ofisi için 2 yeni iş ilanı da açtı. Tesla İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı pozisyonlarına iş ilanı yayınladı.
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