Emekli öğretmenin telefon dolandırıcılarına tepkisi: Odunla döveceksin

Suçlamaları kabul etmediler
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Adem Özçelik ile Kenan Badaş, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmezken, diğer sanık Özkan Atış da üzerine atılı suçlamaları reddederek, “Olay tarihinde İstanbul’da bir müzikholde aşçı olarak çalışıyordum. Ahmet isimli bir müşterim vardı. Her seferinde bana gelip özel yemek siparişleri verirdi. Hatta bol bol bahşiş alırdım. Bir gün bana gelip, banka hesaplarında bloke olduğunu ve benim hesap numaramı istedi. Ben de kendisine güvendim ve hesap numaram ile kartımı kendisine verdim. O günden sonra da bu şahsı hiç görmedim.” diyerek kendini savundu.
“Bunları odun sopasıyla meydanda döveceksin”
Erol İlkhan da, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu adamlar ülkenin yüz karalarıdır. Kendilerini bana polis olarak tanıttılar. Yaptıkları bu çirkin işle Türk polisinin adını bile kirletiyorlar. Bunları odun sopasıyla meydanda döveceksin. Bakın bir daha insanları dolandırabiliyor mu?”
Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.