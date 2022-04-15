Emekli öğretmenin telefon dolandırıcılarına tepkisi: Odunla döveceksin

Bolu’nun Göynük ilçesinde 5 ay önce, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, emekli öğretmen Erol İlkhan'a (70), “Banka hesaplarınıza terör örgütleri ulaşmış. Bunlara yakalamak için operasyon düzenleyeceğiz. Siz bankada bulunan bütün paranızı bize gönderin ve paranız devletin güveni altında olacak, geri iade edilecektir.” diyerek ikna etti.

İlçedeki banka şubesine giderek hesabındaki 100 bin lirayı dolandırıcılara gönderen İlkhan, dolandırıldığını anlayınca çok geç oldu.

Emekli öğretmen, durumu polise haber verdi.

3 şüpheli hakkında 10 yıl hapis istemi

DHA’nın haberine göre; yapılan araştırmalarla tespit edilen Adem Özçelik, Özkan Atış ve Kenan Badaş gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.