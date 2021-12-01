Emekli polisin tuvalette unuttuğu silahı çalan şüpheli yakalandı
Samsun'da emekli polis memurunun tuvalette unuttuğu tabancayı çalan şüpheli yakaladı.
TÜRKİYE 01.12.2021, 21:30
Aracıyla seyahat eden emekli polis memuru Ş.A., Samsun’da bir dinleme tesisinde tuvalete gitti.
Yemekten sonra tesisten ayrılan Ş.A. silahının olmadığını fark etti.
Tesise döndükten sonra tuvalete bıraktığı tabancasını bulamayan Ş.A. jandarmaya başvurdu.
Silahı satmak için müşteri aradı
Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, tespit edilen şüphelinin silahı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 36 yaşındaki TIR şoförü B.E.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, Ş.A.'nın tabancası ele geçirildi.
Ekipler tabancayı sahibine teslim etti.
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