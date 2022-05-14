Emekli şoför, 238 bin TL dolandırıldı

Antalya’da ikamet eden 4 çocuk babası Mustafa Turgut, trafik cezası kontrolü için e-Devlet’e girdiğinde, adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlığına el konulduğunu gördü.

Avukatı aracılığı ile konuyu araştıran Turgut, eline ulaşan tebligatlar nedeniyle itiraz hakkını kullanamadı.

Olayı araştıran Turgut, araştırmasında tanımadığı S.A. isimli bir şahsın, adına senet düzenlediğini, elden 238 bin TL borç almış gibi gösterilerek hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendi.

11 aydır atmadığı imza ve almadığı parayı kanıtlamak için hukuk mücadelesi veren Turgut, evini geçindirebilmek için bir başka taksi durağında şoför olarak çalışmaya başladı.

“Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum”

Yaşadıklarını anlatan Turgut, şu ifadeleri kullandı:

“İtirazımızı yapacaktık ama bu süre dolmuş. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum. 10 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. Bu şahısla bir bağım yok.

“Kişiyi ne gördüm ne biliyorum ne de telefon görüşmem var”

6 ay önce kredi çekip 3 yıl boyunca aracımı satamam. Çünkü ben ÖTV indiriminden araç aldım. Ama bu şahsın iddiasına göre araç değişikliği için ben ondan para istemişim. O kişiyi ne gördüm ne biliyorum ne de telefon görüşmem var. Herhangi bir bağlantım yoktur.

“Tüm mal varlıklarıma haciz geldi”

A4 kağıdına senettir diye yazılmış. Kimlik numaramı yazmışlar, bana bir iş icabı para lazım olmuş, S.A. ismindeki kişiden elden nakit para almışım bir yıl sonra ödeyeceğim diye. Ben bu şahsı tanımıyorum. Paraya ihtiyacım olursa banka, kooperatifler var. Şahıstan para alma gibi bir durumum olmaz. Geçmişe dönük tarama yapıyorum hiçbir yere imza atmadım. Tüm mal varlıklarıma haciz geldi. Ticari aracıma, daireme, dükkanıma satılamaz tedbiri konuldu. 8 aydır da ticari taksim bağlı, çalışamıyorum. Mağdur oldum. Sorunumun çözülmesi için destek bekliyorum.

“Aracım var çalışamıyorum”

Bir gün yolcumla giderken aracıma el konuldu. Farkında değilim hiçbir şeyin. Trafik cezam var mı diye baktım, bu olayla karşılaştım. İtiraz ettik ama tebligattaki itiraz süresini kaçırmışız. Tebligattan haberim yok. Benim kimseye borcum yok, elden nakit para da almadım. Bunu iddia eden şahsı da tanımıyorum. Bu olaydan sonra sinir ve stres nedeniyle aşırı bir kilo verdim. Aracım var çalışamıyorum. Bu borcu kabul etmiyorum.

“Usulsüz tebligat yapıldığı için dava açtık”

1 yıldır büyük bir şokun içinde olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını isteyen Turgut, kendi ticari taksisini çalıştıramadığını, başka bir durakta şoförlük yaptığını söyledi.

Mustafa Turgut’un avukatı Yusuf Karaşahin ise, müvekkilinin olayı e-Devlet üzerinden öğrendiğini ifade ederek, “Dosyayı inceledik, tebligat almadığını tespit ettik. Dosyaya bakıldığı zaman ise tebligatın yapıldığını, itiraz sürelerinin geçmiş olduğunu gördük. Bununla ilgili usulsüz tebligat yapıldığı için dava açtık. Hemen arkasından dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim evraktaki imzayı kendisinin atmadığını ve karşı taraftaki şahsı da tanımıyor. Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık. Süreç devam ediyor ama müvekkilim ciddi oranda mağdur oldu.” ifadelerine yer verdi.