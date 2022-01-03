Emekli ve memur maaşları tablosu!

Aralık ayı enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleşirken bununla beraber 2021 yılı tamamında enflasyon yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 25,48, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Bu 19,60 kira artış oranı olarak netleşirken, 6 aylık enflasyon 25,48 memur ve emekli zammı için belirleyici oldu.

EMEKLİ ZAMMI 25,48 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

MEMUR ZAMMI YÜZDE 27,48'DEN YÜZDE 30,5'E YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından toplu sözleşme zammının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edilmiş oldu.

EMEKLİ VE MEMURA SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayında memur zammına ilave olarak gelebilecek ek zam konusunu masaya yatırdı. Bu kritik görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak toplu sözleşmede ilgili maddelerde düzenleme yapılarak memura ek protokol ile ilave bir zam gelebileceğini bildirmişti. Tüm bunlarla beraber çalışmanın kamu personellerini kapsayacak şekilde enflasyon farkı ve üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı öne çıktı.

MEMUR ZAMMI EK ZAM İLE GÜNCELLENDİ

Tüm gözler bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamalardaydı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET / TL)



UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali - 22412 - 29247

Genel müdür (1/4) - 16177 - 21110

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6886

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19347

Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340

Mühendis (1/4) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785

Vaiz (1/4) - 6844 - 8931

Avukat (1/4) 8311 - 10845

En düşük memur maaşı - 4880 - 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Müsteşar (1/1) - 11806 - 15406

Genel müdür (1/1) - 10435 - 13617

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 4004 - 5225

Memur (Lisans - 1/4) - 3918 - 5112

Öğretmen (1/4) - 4029 - 5257

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 6840 - 8926

Başkomiser (1/4) - 4167 - 5437

Polis memuru (8/1) - 4167 - 5437

Hemşire (Lisans - 1/4) - 3916 - 5110

Mühendis (1/4) - 4913 - 6411

Teknisyen (Lise -1/4) - 3419 - 4461

Profesör (1/4) - 9346 - 12191

İmam Hatip - 4029 - 5257

Avukat (1/4) - 4029 - 5257

En düşük memur emekli aylığı - 3276 - 4275

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI (TL)

TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293

SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041

BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399

BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262

Bu tablodaki rakamlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan önceki zamlı hali yansıtıyor. Başkan Erdoğan, bundan sonra en düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak uygulanacağını açıkladı. İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu...

Emekli Sandığı - 3.275,90 - 4.175,79

SSK (2000 öncesi) - 2.624,24 - 3.292,63

SSK (2000 sonrası) - 1.626,75 - 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf - 2.350,11 - 2.948,68

Bağ-Kur tarım - 1.867,51 - 2.343,16 + 156,84