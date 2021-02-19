Emin Saraç Hoca vefat etti

Türkiye'nin önde gelen Hadis Alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca, Hakk'a yürüdü.

TÜRKİYE 19.02.2021, 22:13
Emin Saraç Hoca vefat etti

Muhammed Emin Saraç Hoca'nın vefatının ardından birçok isim taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un mesajı;

“Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir”. Büyük âlim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dâr-ı Bekâ’ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin; mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un mesajı;

Son devrin alimlerinden, Rızâ-i İlâhî uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlâkın örneği...

Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makâmı âli olsun...

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun mesajı;

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir"

Binlerce talebe yetiştiren, benim de derslerine katıldığım hadis alimi Muhammed Emin Saraç hocamız Hakk'a yürüdü

Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum

Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın mesajı;

Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde doğdu. (İmam Şâfiî ve İmam Mâlik'in tavsiyeleri üzerine M. Emin Saraç doğum yılı zikretmemektedir.) Babası Hafız Mustafa Efendi'dir.

Dedesi Nakşibendiye´den Müderris Üzeyir Efendi Niksar´ın Keşfi Camii Medresesi´nde müderrisdi. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başladı. M. Emin Saraç´ın abisi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur´ân okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur´ân hafızı olarak yetiştirildiler.

Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. Bu, doğru mu?" diye sorduğunda "Ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum; ben Kur'ân-ı Azîmüşşan'ı okutuyorum" dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı.

M. Emin Saraç, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı. M. Emin Saraç Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.M. Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. İstanbul'da kaldığı yıllarda M. Emin Saraç; Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı'l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu'l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir'ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü'l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu.

MISIR'DA 9 YIL EĞİTİM ALDI

M. Emin Saraç, Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına rağmen Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.  Bu dönemde Muhammed Zahidü'l Kevserî, Osmanlı'nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdulfettah eş-Şa'şa'dan istifade etti. Türkiye'den eğitim amacıyla geldikleri için oradaki hocalar kendilerini "Osmanlı devletinin çocukları" olarak görüyordu. M. Emin Saraç'a göre bu çok önemli bir iltifattı.

#Muhammed Emin Saraç Hoca
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