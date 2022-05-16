Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezasını onadı
Yargıtay'ın, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u kızının yanında öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasıyla ilgili kararı belli oldu.
Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut, 2019 yılında eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak katledilmişti.
Katil Varan cinayetin ardından tutuklanmış yargılama sonunda ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yeterli delil bulunmadı
Mahkeme karar gerekçesinde de sanığın cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığına yer vermişti.
Acukattan itiraz: Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz
Bunun üzerine Emine Bulut'un ailesinin avukatı Esra Nur Saraçoğulları Özbey, yerel mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Özbey, sanık Fedai Varan hakkında 'canavarca ve tasarlayarak öldürmeden' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bölge Adliye Mahkemesi, 1,5 yıl süren incelemenin ardından yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bunun üzerine avukat Özbey, cinayetin canavarca ve tasarlayarak işlendiğini, bu konuda emsal kararlar olduğunu belirterek sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı.
Yargıtay da cezayı onadı
Bugün ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı belli oldu.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı. Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Daire, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.
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