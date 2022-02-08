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Emlakçı Canan Çeviren'i öldüren sanığın cezası belli oldu

Birliktelik yaşadığı iddia edilen kadını iş yerinde tek kurşunla öldüren ve son savunmasını ağlayarak yapan Ferhat İnne, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TÜRKİYE 08.02.2022, 14:23
Emlakçı Canan Çeviren'i öldüren sanığın cezası belli oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan Canan Çeviren (42), 11 Aralık 2020 tarihinde, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ferhat İnne tarafından tabanca ile tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Saldırgan ise olay sonrası emniyete gidip, cinayeti itiraf ederek tutuklanmıştı.

Ferhat İnne, hakkında 'kasten öldürme’ suçlamasıyla açılan davada son kez hakim karşısına çıktı.

"CİNAYET TASARLANARAK İŞLENDİ"

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya İnne SEGBİS yöntemiyle katılırken, öldürülen Canan Çeviren’in kardeşi Serpil Çınar, yakınları ve kadın örgütlerinin temsilcileri de davayı takip etti.

Karar duruşmasında Canan Çeviren’in ailesinin avukatı "kasten öldürmeden" değil "tasarlayarak kasten öldürmede" suçundan ceza verilmesini istedi. Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Sanık bu suçu tasarlayarak işlemiştir. Olay yerine yanında iki silah ve pasaportla gitmiştir. Olayın kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi 18 saniye konuşmuş, ardından ateş etmiştir. Bu suçu tasarlayarak işlediğini düşünüyor ve indirim yapılmamasını istiyoruz." dedi. Kardeş Serpil Çınar da sanık Ferhat İnne’ye ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istedi.

SON SAVUNMASINDA AĞLADI

Ferhat İnne, son savunmasını ağlayarak yaptı.

"EVLİ OLDUĞUMU BİLİYORDU, BOŞANMAMI İSTİYORDU"

Çok pişman olduğunu ve adalete güvendiğini söyleyen Ferhat İnne, şunları söyledi:

"Tanışmamızdan itibaren benim evli olduğumu biliyordu, sürekli tehdit ediyordu. Sürekli eşimden boşanmamı istiyordu. Kasten öldürmedim, Allah’a ve adalete güveniyorum.

"ÇOK PİŞMANIM"

Öldürme kastıyla ateş etmedim. Öldürmek istesem alnından vururdum. Ben burada olmaktan dolayı çok utanıyorum ve çok pişmanım."

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti Ferhat İnne’ye "kasten öldürme" suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verdi.

AVUKAT: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUZ

Davanın ardından açıklama yapan avukat Filiz İplikçi, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat İplikçi, “Herhangi bir haksız tahrik iyi hal indiriminin uygulanmaması bizim için sevindirici. Ancak biz bu suçun tasarlayarak işlendiğini düşünüyoruz. Bunun için de ağırlaştırılmış müebbet alana kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.

"CEPHEYE GİDER GİBİ İKİ SİLAHLA GİTMİŞ"

Kardeş Serpil Çınar ise mahkeme çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Ablasının katilinin ağırlaştırılmış müebbet almasını isteyen Serpil Çınar’ı aile üyeleri teselli etti.

Serpil Çınar, "Bu karar bizim için tabii ki de tatmin edici değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Caydırıcı olmadığı sürece bu cinayetler devam edecek. İstediğimiz ağırlaştırılmış müebbetti. İki tane silahını yanında götürmüş sanki cepheye gider gibi. Geldi masum bir kadını öldürdü. Ablama 'Karıma sen mi mesaj attın?' diyor. O da 'Hayır mesaj atmadım' diyor ancak gelip ablamı öldürdü. Öldürdükten sonra bile canice elini sallayarak kadına bağırıyor. Bir de 112'yi aramış burada kendini savunmaya çalışıyor. İlk müdahaleyi yapmış olsaydı ablam şu an yaşıyor olacaktı." diye konuştu.

#Emlakçı #Canan Çeviren #Kadın
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