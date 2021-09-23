Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı

13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) üç kurşunla şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu cinayet sonrasında gözaltına alınıp tutuklandı.

KAÇAN 40 POLİSE SORUŞTURMA

İddianamesi hazırlanma aşamasında olan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Katil Nasuh Çulcu hakkında açılan soruşturmanın yanı sıra; Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayan 40 polis hakkında da Hakkari Başsavcılığı'nca "Görevi İhmal" soruşturması açıldı.

KORUMASI DAHİL 8 POLİS AÇIĞA ALINDI

Sabah'ın haberine göre Cevher'in Çulcu'ya müdahale etmeyen koruması Polis Memuru Onur G. Hakkari Polisevi Müdürü ve Çulcu silahı doldurduktan sonra olay yerinden kaçan Komiser İbrahim B.'nin de aralarında bulunduğu sekiz polis Hakkari Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında Hakkari Valiliği tarafından açığa alındı.

KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP DAKİKALARCA ÇIKMAMIŞLAR

Şehit Hasan Cevher'in, Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği Hakkari Polisevi'nin ve Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kamera görüntüleri toplandı ve detaylı bir şekilde incelendi. Görüntüler müfettişlerin raporlarıyla birlikte savcılığa sunuldu. Katil Nasuh Çulcu silahını doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polisler tek tek tespit edildi. Toplamda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Bazı polislerin Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kaçtıktan sonra kendilerini odalara kilitledikleri, olaya en ufak bir müdahalede bulunmadıkları ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları saptandı.