Emniyet'ten 'Güven Masası' açıklaması
Polis merkezlerinde kurulan 'Güven Masası'na son 5 ayda yapılan başvurulardan yüzde 95'ten fazlası sonuçlandırıldı.
TÜRKİYE 18.10.2021, 17:55
Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Polis merkezlerine kurulan 'Güven Masası'na Mayıs ile Ekim ayları arasında 335 bin başvuru yapıldığı belirtildi.
Bu başvurulardan yüzde 95,66'sı sonuçlandırıldı. Tüm başvuruların titizlikle incelendiği ve yapılan işlemlerin sonuçlarıyla ilgili vatandaşlara bilgi verildiği ifade edildi.
Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı 217 bin 718 olarak kayıtlara geçti.
Güven Masası uygulaması, 1 Eylül 2019 tarihinde hayata geçirildi.
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