Emniyet'ten müthiş adım! 'Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü' kuruldu!
Dolandırıcılık suçlarının azaltılması ve bu suç türüyle daha etkin mücadele amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu.
Hırsızlık suçunun azalmasında önemli rol oynayan Asayiş Daire Başkanlığı'nda, Kovid-19 salgınıyla, teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bu yöntemle dolandırıcılık yapanların özel yöntemler kullanılarak belirlenmesi amacıyla yapısal değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu.
Daha önce Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında, özellikle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Murat Sarıyıldız Dolandırıcılık Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Müdürlükte görev alacak diğer personel de titizlikle seçildi.
Değişiklik il emniyet müdürlüklerine de yansıyacak
Murat Sarıyıldız, yeni kurulan Şube Müdürlüğünün kuruluş amacı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Son zamanlarda dolandırıcılık konusunda teknolojik gelişmelerle birlikte yapısal bir değişiklik oldu. Bu yapısal değişiklikle, dolandırıcılıkla daha etkin mücadele amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu. Faaliyetlerimize bundan sonra böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Sarıyıldız, değişikliğin il emniyet müdürlüklerine de yansıyacağını belirtti.
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