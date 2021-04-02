Enes'ten 40 gün sonra acı haber

Kaza, 20 Şubat günü, Manisa Kula'nın Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Çırak, kasksız kullandığı motosikletinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırak, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan ameliyatın ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Çırak, 40 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Çırak'ın ölümü, ailesi ile yakınlarını yasa boğdu.