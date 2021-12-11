Engelli kadının ölümüyle ilgili kızı yargılanıyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki F.S isimli engelli kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

BOYNUNUN KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖZ KIZI

Soruşturma kapsamında F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S., cinayet şüphesi üzerine gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.