Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti!

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., kardeşi Mesut U.'yu darbetmeye başladı. Daha sonra da kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı. Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.