Engellinin motosikletini çaldılar

Adana'da yaşayan 48 yaşındaki Bülent Çevirme, 1 yıl önce damar tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinde memur olan Çevirme, 3 kez ameliyat olmasına rağmen sonuç alamadı.

4'üncü ameliyatını riskli geçiren Çevirme, bacağının kesileceğini öğrenince özel hastanelere başvurarak yapay damar taktırdı.

Yürüyemediği için motosiklet aldı

Ameliyat olabilmek için otomobilini satan Çevirme, ameliyattan sonra ayağa kalktı ancak bacağı eskisi gibi işlev göremedi. Yürüyemediği ve bacağındaki aksamalar nedeniyle işe gidemediği için 20 bin liraya aldığı motosikletle işe gidip gelmeye başladı.

Motosikletini göremedi

Apartmanın giriş kapısı şifreli olduğu için güven içinde motosikletini bırakan Çevirme, sabah işe gitmek için evden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü.

"Bu zıkkımı açık bırakmayın"

Çevirme, hemen apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde iki kişinin gelip, motosikleti gündüz vakti çaldığını tespit ederek polise başvurdu. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir türlü ne hırsızlar yakalandı ne de motosiklet bulundu. Çevirme kapıyı açık bıraktıkları için hırsızlar, apartmana girdiğinden kapıya da “Bu zıkkımı açık bırakmayın” diye not yazdı.

"İnsanı böyle ağlatıyorlar"

Çevirme, motosikletinin kendisinin eli ayağı olduğunu belirterek, “Benim de sağlık problemlerim var, yaklaşık 4 ameliyat geçirdim bacağımdan ve yürümekte zorluk çekiyorum. Otobüse de binemiyorum, bu motosiklet benim elim ayağımdı.

Motosiklet olmayınca işe gidip gelirken aşırı zorlanıyorum ve maalesef yenisini alacak durumum da yok. Hırsızların vicdanına bırakıyorum, işe gidemiyorum.

İnşallah bulunur ve ben de işime gücüme bakayım, psikolojim bozuldu geceleri yatamıyorum. Otobüsten indikten sonra yürümek çok zor oluyor.

Motosiklet varken işyerimin içine kadar gidip oraya park ediyordum. Devletimizden yardım istiyorum. İnsanı böyle ağlatıyorlar.” diye gözyaşlarını tutamadı.