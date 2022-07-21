Eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yavuz Ö., husumetli eniştesi Cemalettin A. tarafından cadde ortasında tabancayla bacağından vuruldu.
TÜRKİYE 21.07.2022, 21:58
Saat 18.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Ö., eniştesi Cemalettin A. ve ablasıyla karşılaştı.
Eniştesi bacağından vurdu
Yavuz Ö., aralarında husumet bulunan Cemalettin A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemalettin A., tabancasını ateşleyerek Yavuz Ö.'yü sol bacağından vurdu.
Gözaltına alındı
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yavuz Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Polis Yavuz Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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