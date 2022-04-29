Enişteye pusu kurup ateş açtılar: 2 kişi yaralandı

Olay, Sultaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre boşanma davası meselesi yüzünden 2 aile arasında bir süredir husumet vardı. Kızın erkek kardeşi ve yakınları, kahvenin önüne gelip eniştelerinin içeriden çıkmasını bekledi. Kamyonetin arkasında bekleyen grup, hedeflerindeki kişinin dışarı çıkmasıyla birlikte ateş açtı. Gruptaki bazı kişiler de karşı tarafa odun attı.

Sıkılan kurşunlardan bir kısmı kıraathaneye de isabet ederken, araya girmek isteyen işletme sahibinin oğlu ve kavgaya karışan taraflarından birisi isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çerçeveli çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan kıraathane sahibi Ramazan Küçükyavuz, “Biz iftardan sonra kahveye geldik. Müşterilerimiz oturuyordu. Dışarıdan silah seslerinin geldiğini duyunca kendimizi yere attık. Beklemediğimiz bir anda ateş açtılar. Dışarı çıktığımda oğlumun yaralandığını gördüm. Bir de asıl dava sahibi olan kişi yaralanmış. Benim konu ile ilgili hiçbir ilgim ve alakam yok. İki kişinin arasında yaşanan bir şey bize yansıdı. Kıraathanemi bastılar. Yaralanın durumu şu anlık iyi. Boşanma davası sebebiyle damat ile kayınbirader arasında yaşanan olay bize yansıdı” dedi.

Pusu kurup beklediler

Yaşanan olay anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahısların bir aracın arkasından pusu kurup bekledikleri, tarafların kıraathaneden çıkmasıyla yerden aldıkları odunlarla ve silahla saldırmaları görülüyor.