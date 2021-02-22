Erdoğan: 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

TÜRKİYE 22.02.2021, 17:58
Erdoğan: 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, inşaatı geçen aylarda başlayan ve kısa sürede teslim etmeyi hedefledikleri deprem konutlarının İzmir'e ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, 30 Ekim'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Hep söylediğimiz gibi afetleri engelleyemeyiz ama yıkıcı etkilerini azaltabilir, afet sonrası oluşan yaraları sarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla 5 bin deprem konutunu hızla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, depremin hemen ardından başlattıkları çalışmalarla, bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda olmak üzere 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladıklarını kaydetti.

Erdoğan, bugün ilk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak 1444 konut ve 208 dükkan ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini atacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Bu bölümdeki sadece konutların yatırım değeri 800 milyon liradır. İzmir'de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri için 15 milyon lira kaynak aktarıldı. Depremden 10 ay sonra, yani 2021 yılının Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız. Bu rezerv alanı 3 milyon 750 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor."

"Farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz"

Ayrıca depremden etkilenen Karaburun ilçesinin köylerinde köy evleri inşa edeceklerini dile getiren Erdoğan, şu anda törenin gerçekleştiği alandaki Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde ise farklı bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Enkazının altından 38 vatandaşın cansız bedeninin çıkartıldığı depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğin sevinci ile 84 milyonun hep birlikte kucaklaştığını hatırlatan Erdoğan, bu alanı, hem depremde kaybedilen vatandaşların hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak düzenleyeceklerini bildirdi.

Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede konutlarını yapıp teslim edeceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmirli vatandaşlarımız için 254 milyon lirası riskli yapı kira yardımı olmak üzere, toplamda 406 milyon liralık bir kaynağı kullandık. Yine afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 adet konut ve sosyal donatı inşa ettik."

"İki adet Millet Bahçesi yaptık"

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak amacıyla başlattıkları 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları kapsamında İzmir'de 6 bin 470 konut ve 109 dükkanın inşa edildiğini aktaran Erdoğan, 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefinin parçası olarak İzmir'e de 148 bin metrekare yüzölçümüne sahip iki Millet Bahçesi yaptıklarını dile getirdi.

Erdoğan, Çiğli'de ve Bergama'da TOKİ eliyle hayata geçirilecek Millet Bahçelerinin aynı zamanda muhtemel afet anında toplanma alanı olarak da kullanılacağını kaydetti.

#Erdoğan #kentsel #dönüşüm
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