Erdoğan açıkladı! Amasra-1'de yeni doğalgaz rezervi bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Türkiye'nin merakla beklediği yeni müjdeyi açıkladı. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemimiz Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Bu eserin mazisi 10 yıl değil, 150 yıl. Ta Sultan Abdülhamit'e dayanıyor. O günden bugüne geldi. Ülkemizin üç büyük limanından biri olan Filyos, ihracatımıza çok önemli katkılar sağlayacak. Filyos Limanı, boğazların yükünü de hafifletecek.

Filyos Endüstri Bölgesi, 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor.

Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih Sondaj Gemimiz geçen yıl toplamda 405 milyar metreküplük rezerv keşfetti. Sondaj gemisi kiralama usulü geride kaldı. Kendi gemimizle araştırma ve sondaj yapıyoruz.

İŞTE BEKLENEN MÜJDE!

Fatih Sondaj Gemimiz Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptı.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.