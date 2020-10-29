Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE 29.10.2020, 16:56
Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

#İletişim Başkanlığı #Recep Tayyip Erdoğan #Türkiye #Azerbaycan #İlham Aliyev
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