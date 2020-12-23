Erdoğan: Bu konutlar dostluğumuzun nişanesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği konutlarla ilgili, "En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." dedi.
TÜRKİYE 23.12.2020, 14:47 23.12.2020, 14:51
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
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