Erdoğan'dan Almanya'ya 'Kavala' tepkisi: Dışişlerimiz hesabını aynı şekilde sordu

"Hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız"

Ramazan ayı milletimizle hasret giderdiğimiz, yüreklerin pasını sildiğimiz, karşılıklı muhabbetle meram dinlediğimiz ve meram anlattığımız, umutları canlandırdığımız bereketli bir dönem oldu. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz bir şekilde devam ettirerek, Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Hep söylediğim gibi AK Parti'yi milletimiz kurmuştur. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir.

"AK Parti demek mazlumların ve mağdurların yanında yer almak demektir"

Unutmayınız AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam, mevki sahibi olmak demek değildir. AK Parti'de görev üstlenmek, milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, dünyanın her yerindeki mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Kadim davamızın bugünkü temsilcisi AK Parti'nin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizler, eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz.

"Milletimiz yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor"

AK Parti, 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla, vatandaşlarımızın hayatının her anını kuşatan hizmetleriyle gönüllerde yer etmiştir. Milletimiz, bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek, bu donanıma, iradeye, kabiliyete, kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Kardeşlerim, şayet biz sokakları, haneleri, milletimizin sinesini boş bırakırsak, gelir birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla, riyakarlıklarıyla orayı doldurur. Şu anda hamdediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye dayalı söylüyorum. Hamdolsun şu anda bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda. Bunun için yılın her günü, günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. Milletimizin derdiyle dertlenip, sevinci ile sevinmeliyiz.

"Türkiye'yi tüm insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz"

2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Unutmayın, Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm bölgemizin ve hatta tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı. Daha düne kadar pek çok ülkede insanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada bile gösteremiyordu. Bugün Türkiye'nin adını bilmeyen, konumunu, stratejik önemini, başarılarını duymayan pek az kişiye rastlayabilirsiniz. İnşallah yarın Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil ederek, tüm insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz.

"AK Parti vizyon zenginliği ile tüm senaryoları, tüm oyunları, tüm planları bozuyor"

Geliştirdiğimiz vizyonlarla tarihimizin sembol dönüm noktaları olacak 2053'ü, 2071'i de Allah'ın izniyle biz şekillendireceğiz. Yıllarca bu ülkeyi dar bir alana hapsedip, terörden siyasete, ekonomiden komşularıyla ilişkilerine kadar kendi iç meseleleri ile uğraştırdılar. AK Parti'nin ülkemize armağan ettiği işte bu vizyon zenginliği tüm senaryoları, tüm oyunları, tüm planları bozuyor.

"Türkiye, bugün can ve mal emniyeti bakımından en güvenli ülkeler arasına girdi"

Kararlılıkla demokratik reformlardan altyapı eserlerine kadar ''yapılamaz'' denilen ne varsa tamamını başardık. Çünkü biz bu azimle sınır ötesi harekatlardan bölgesel krizlerin çözümüne kadar 'teşebbüs dahi edilemez' denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Çünkü biz bu dirayetle savunma sanayinden yüksek teknolojiye dayalı nice ürünlere kadar 'size yar etmezler' dedikleri ne varsa onları da ülkemizin kazanç hanesine ekledik. Gençler, AK Parti olarak geçmişte ülkenin hak ettiği gelişmişlik, milletimizin hak ettiği refah, devletimizin hak ettiği güç seviyesine ulaşmasının önünde hangi engeller varsa hepsini de yıkıp geçtik. Geçmişte terör örgütlerinin, çetelerin, kerameti kendinden menkul vesayet odaklarının cirit attığı, racon kestiği, insanları canından bezdirdiği Türkiye, bugün can ve mal emniyeti bakımından en güvenli ülkeler arasına girdi.

'Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini hep daha ileriye taşıyacağız'

Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O, malum CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdi ise zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal, zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunları yutmuyor. Artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye'de olduğumuzu da bilmiyor ve bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta, kim aydınlıkta bundan da bihaber. Geçmişte bırakın diğer coğrafyalardaki dostlarının ve kardeşlerinin haklarını, hukuklarını, güvenliklerini sağlamayı, sınırları dışındaki kendi vatandaşlarına dahi sahip çıkmakta zorlanan bir Türkiye'den, mazlumların ve mağdurların umudu bir ülkeye dönüştük. Bunlar, lafla söylemesi kolay ama başarılması ve sürdürülmesi zor işlerdir. AK Parti'nin sorunu, başkaları asla yapmadıklarının bile gürültüsüyle dünyayı doldururken, bizim yaptıklarımızı stratejik ve pratik boyutlarıyla anlatmakta yetersiz kalmamızdır. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini hep daha ileriye taşıyarak bu eksiğimizi tamamlayacağız.

"Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz"

Biz ülkenin bugünkü sorunlarını çözeceğimizi söylüyoruz. Biz her gün milletimizi hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz. Biz eser, hizmet, vizyon diyoruz. Bir hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 kez, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile aynı şekilde, BM Genel Sekreteri Guterres ile 2 kez görüştüm. Biz barışı nasıl sağlayacağız bunun için uğraşıyoruz. Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz.

(Almanya'ya Kavala tepkisi) Dışişlerimiz hesabını aynı şekilde sordu.

PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız. Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları kaçınılmazdır.