Erdoğan'dan dünyaya mesaj

Erdoğan, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın yanında olan Batı'ya bir kez daha mesaj vererek, Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs Türklerini de unutmayan Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıslı Türkleri de hak ettikleri yere getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın koşullarının elverişli olması durumunda, 8. Olağan Zirve'nin 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenleneceğini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

" - Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini artırıyor.

- Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum.

- Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle, kardeşleriminiz yeniden topraklarına dönmesini arzu ediyorum.

- Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır.

- Hep birlikte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürmeliyiz. Temennimiz odur ki en kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım.

- Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıslı Türkleri de hak ettikleri yere getireceğiz.

- 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir.

- (Türk Konseyi) Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum.

- (Türk Konseyi) Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz.