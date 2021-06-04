Erdoğan'dan dünyaya net mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "TSK, disiplini, yetenekleri caydırıcılığı ve kararlılığıyla harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir" dedi. Erdoğan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

TSK 2200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor. TSK içindeki hainlerinden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.

Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.

Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlimizi tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zonguldak müjdelerin merkezi olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi olacak." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yeriyle, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle şehrimize yakışır bir eser olan bu güzel camiyi inşa eden ve müteahhitliğini yüklenen Hasan Gürsoy beye ve ekibine teşekkür ediyorum.

Caminin inşasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır.

İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur.

ZONGULDAK MÜJDELERİN MERKEZİ OLACAK

Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde verilebileceğini açıklayan Erdoğan, "Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi olacak." açıklamasında bulundu.