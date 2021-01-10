Erdoğan'dan Gazeteciler Günü açıklaması: Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

Yeni medya platformlarının gazetecilik için yeni imkanlar sunduğunu belirten Erdoğan, basın özgürlüğü mesajı verdi.

TÜRKİYE 10.01.2021, 12:51 10.01.2021, 13:00
Erdoğan'dan Gazeteciler Günü açıklaması: Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, yeni medya ve basın özgürlüğü vurgusu yaptı.

"Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir." diyen Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

"TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYORLAR"

"Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler, toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir.

"ÇOK SESLİ BİR YAPI YÖNÜNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETTİK"

Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz #1

"İSTİSMAR EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.

"İNANCIM TAMDIR"

Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır.

Günümüzün zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakârca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım ve milletim adına bir kez daha takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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