Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bunu yapmaya mecburuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz. Sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur.

AŞI ÇALIŞMALARI

- Bu matematik değil. Çalışmaları yürüten kurumların bize verdiği raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bize en erken Nisan olabileceğini söylüyorlar. Aşı ithali konusunda Rusya, Çin ile yaptığımız görüşmeler var. Bunlar devam ediyor. Peyder pey de gönderilen bazı aşılarla, gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Bir an önce neticelerini görmek için de çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE VARLIK FONU TOPLANTISI

- Varlık fonunun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları ilk süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha farklı yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, attığımız imzalar. Bu imzalar da biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da, farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

- Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek "bu işi beraber yürüteceksiniz" dedim. Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak.