Erdoğan'dan muhalefet liderlerine tarihi cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. " sözleriyle karşılık verdi.
TÜRKİYE 01.07.2020, 21:55
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya sözlerini çarpıtarak algı oluşturmaya çalıştılar.
CİDDİYETSİZ PAYLAŞIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile İYİ Parti'den yükselen Netflix üzerinden sözde eleştiriler ve gayrıciddi esprilere sosyal medya hesabından, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.
ERDOĞAN: ONLAR DİZİ İZLEYİP FİLM ÇEVİREDURSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sözlerine, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." sözleriyle karşılık verdi.
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