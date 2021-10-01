Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı

Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ikinci mesajında ise "Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2021

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.

Koronavirüs tedavisi gören Asiltürk, bu sabah saat 09.00 sıralarında hastanede kalp krizi geçirerek vefat etti.

Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk'ün son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanıları ile tedavi edildiğini belirtti.

Asiltürk'ün saat 09.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıklayan Koca, "İnançlı ve samimi biriydi. Bu sabah 09.00 sıralarında kalp krizi nedeniyle vefat etti. Özellikle yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.