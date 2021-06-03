Erdoğan ile Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu.

Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıkladı.