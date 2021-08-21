Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Afganistan'da yönetimin Taliban'ın eline geçmesi dünyanın gündeminde.

Amerika'nın bölgeden ayrılmasının ardından dengelerin nasıl oluşacağı merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada Taliban yönetimiyle görüşme yapılmasına yeşil ışık yaktı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Afganistan'ın geleceğine dair sorular kafalardaki yerini korumaya devam ederken, dünya siyasetinde de görüşmeler hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada; görüşmede iki liderin, Afganistan'daki son durumu ele aldıkları aktarıldı.

KABİL HAVALİMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

AFGANİSTAN'DAKİ YENİ HÜKÜMETLE EŞGÜDÜM İÇİNDE OLMADA MUTABIK KALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Afganistan'da yeni dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış, güvenlik görüşmelerinin başlamasının ümit verici olduğunu ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAYATINI KAYBEDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.