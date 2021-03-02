Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vizyonu, ‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ olarak belirlenen Eylem Planımız, 11 temel ilkeyle başlıyor” dedi.

TÜRKİYE 02.03.2021, 15:19
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini sıraladı.

“Vizyonu, ‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ olarak belirlenen Eylem Planımız, 11 temel ilkeyle başlıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 temel ilkeyi şöyle sıraladı:

“1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar; devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir; kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir; adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.”

EYLEM PLANININ AMAÇLARI

Erdoğan, bu ilkeler çerçevesinde belirlenen 9 amacı ise şu şekilde anlattı:

“İnsan Hakları Eylem Planındaki 9 amaçtan ilki ‘Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi’dir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradaki hedefimiz, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti anlayışının daha da güçlendirilmesidir. Mevzuat ve uygulamayı bu doğrultuda düzenli olarak gözden geçirecek ve gerekli tüm tedbirleri alacağız. Böylece Avrupa Birliği ile bilhassa Vize Serbestisi Diyaloğu’nda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara da hız veriyoruz.

Yine bu amaç başlığı altında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. İnsan hakları kurumlarının etkinliğini artırıyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.

‘Geç gelen adalet, adalet değildir’ anlayışıyla, vatandaşımızın taleplerini ve sıkıntılarını daha hızlı, daha etkin, daha şeffaf bir şekilde çözecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak. Ayrıca, ceza infaz kurumlarını insan hakları odaklı olarak denetim ve takip için, barolar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilcilerin de katılımıyla bağımsız bir ‘Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu’ kuruyoruz.

Eylem Planı, sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak mağdur haklarını da güçlü bir şekilde seslendiriyor. Kırılgan gruptakiler başta olmak üzere suç mağduru vatandaşlarımıza, adliyenin kapısından içeri girdiği andan itibaren destek olarak, bu insanlarımızın yeni mağduriyetler yaşamasının önüne geçmek istiyoruz. Bunun için, çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik sağlanan psiko-sosyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz. Aynı kapsamda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ile Adli Görüşme Odalarını da yaygınlaştırıyoruz.”

SOSYAL MEDYADA MADDE MADDE ANLATILDI

Erdoğan'ın konuşması sırasından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de İnsan Hakları Eylem Planı'nın amaçları sırasıyla şu şekilde paylaşıldı:

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 2. Amacı: Yargı Bağımsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #2

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 3. Amacı: Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #3

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 4. Amacı: İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #4

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 5. Amacı: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #5

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 6. Amacı: Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğü ile Özel Hayatının Güvence Altına Alınması"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #6

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 7. Amacı: Mülkiyet Hakkının Daha Etkin Korunması"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #7

"İnsan Hakları Eylem Planımızın 8. Amacı: Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi ve Kırılgan Kesimlerin Korunması"

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı #8

#Cumhurbaşkanı #Erdoğan #11 #madde
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