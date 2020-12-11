Erdoğan: Partimizi 2023 seçimlerine hazırlıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantısıyla genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı

TÜRKİYE 11.12.2020, 15:12
Erdoğan: Partimizi 2023 seçimlerine hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu ana kadar 19 il kongremizi gerçekleştirmiştik. Geriye 62 il kongremiz kaldı. İnşallah şartların el verdiği ilk fırsatta hızlı bir takvimle il kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır.

Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza, toplarımıza, füzelerimize, motorlarımıza saldıran herkes bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır.

Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.

Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca alçakça saldırmaları, ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır, açık olmaya devam edecektir."

CHP'deki taciz iddiaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz." dedi.

Azerbaycan ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Erdoğan #akparti #2023 #Savunma #Sanayi
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