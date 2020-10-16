Erdoğan sinyali verdi! Vatandaşın yüzde 69,8'i 'evet cevabını verdi

Araştırmanın saha çalışması 02 - 06 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

-Türkiye’nin dışişleri politikası

-Mavi vatan kavramı

-Doğalgaz aramaları

-PKK’ya karşı sınır ötesi operasyon

konuları vatandaşa soruldu ve yüksek oranda vatandaşın destek verdiği ortaya çıktı.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O ARAŞTIRMA

Dış politika

"Türkiye’nin son zamanlarda Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de takip ettiği dış politikayı nasıl karşılıyorsunuz? "sorusuna vatandaşların yüzde 72,5'i 'Doğru buluyorum' yanıtını verdi.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı

Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki bazı yerleşim alanlarını dış güvenliğini gerekçe göstererek kontrolü altında tutuyor. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? sorusuna vatandaşların yüzde 74,3'ü 'Doğru buluyorum' yanıtını verdi.

Mavi Vatan

"Son zamanlarda Mavi Vatan diye bir kavram gelişti. Siz bu kavramın kullanımını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 75,4'ü 'doğru buluyorum' cevabını verdi.

Erdoğan'ın müjdesi öncesi umutlar yüksek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin ardından Cumartesi günü yeni bir müjde daha duyuracağını söylemişti. Müjde öncesinde "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz veya petrol bulabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 69,8'i 'evet' cevabını verdi.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklılık

"Sizce Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege’de iddia ettiği haklara sahip midir?" sorusuna vatandaşların yüzde 86,1'i 'evet' yanıtını verdi.

Terör örgütüne karşı operasyonlar

"PKK’ya karşı sınır ötesinde yapılan operasyonları nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 86,1 'doğru buluyorum' yanıtını verdi.