Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversitenin rektörünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
TÜRKİYE 04.02.2021, 19:49 04.02.2021, 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı yapıldı.
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