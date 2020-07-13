Erdoğan ve Putin arasında Ayasofya görüşmesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye'deki görüşmeler ele alındı. Ayrıca, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, telefonda Erdoğan'a Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yönündeki kararla birlikte yaşadıkları hayal kırıklıklarını dile getirdiğini. Erdoğan ise kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.
LİBYA KONUSU ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.
Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.
PUTİN'DEN ERDOĞAN'A AYASOFYA SÖZLERİ
Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Rusya liderine, isteyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.
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