Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Başlarına geçireceğiz' deyip duyurdu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet partilerinin iftiraf kampanyalarını başlarına geçireceklerini söyleyen Erdoğan, son terörist kalana kadar FETÖ ile mücadelenin de sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TSK'nın yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Meclisimiz 101 birleşimde 650 saati geçen bir çalışma gerçekleştirmiştir. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde hayata geçirilmiştir. Meclisimiz dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Meclis çalışmalarının lokomotifini Cumhur İttifakı üstlenmektedir. Arkadaşlarımın oturumlara iştiraklarını bizzat takip ediyorum.

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan 50-60 kişilik kahvaltılı toplantılarımızı milletvekillerimiz ile başlattık. Ekimde Meclis açıldığında inşallah bu toplantıları yeniden başlatacağız. Salgın tehdidinin azalması ile geçtiğimiz normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi de hızlandırdık.

"AĞUSTOS AYINDA KAPSAMLI BİR KARADENİZ PROGRAMIMIZ OLACAK"

İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık olmayacağız. Eski, yeni tüm arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin.

"CHP'NİN SKANDALLARINI SAKLAMAK İÇİN BAŞLATTIĞI KARALAMA KAMPANYASINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız. CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

Milletin partisi olmak milletle beraber yürümektir. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ışığında yok ediyorsak, Türk siyasetini saran müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz.

Milletimiz karşılaştığı her meselenin hal konusunda bizim ne dediğimize bakıyor. Biz hiçbir meseleyi, hiçbir sıkıntıyı görmezden gelmedik, gelmiyoruz. Milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştık.

Geçmişte inşa ettiğimiz hastanelere karşı çıkanların bunu laf için yaptıkları ortaya çıkmıştır. Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa en çok ve ilk kullanan onlar olmuşlardır. Her alanda bunun örneklerini görmek mümkündür. Varsın öyle olsun, helali hoş olsun. Biz milletimizin tamamının hizmetine sunuyoruz.

"PROJELERİMİZİ SAHİPLENMELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çektik. Hedefimiz 2023 Haziran. 2023 Haziran ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını da atacaktır. Atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin hangi meseleye çözüm üreteceğinin muhasebesini milletimiz ile yapmalıyız. Bizim bakanlarımızın, kurumlarımızın çalışmalarını sahiplenmelerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Altını çiziyorum, siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha kötüdür.

"TEK PARTİ ÖZLEMİ İLE YANIP TUTUŞAN BİR MUHALEFET VAR"

Karşımızda hala çarpıtma ve yalan dışında bir politika yöntemi bilmeyen, öyle bir amacı da olmayan, tek parti özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Milletin gönlüne girmek yerine, ülkenin milletin felaketinden iktidar devşirmeyi hedefleyecek bir muhalefet var. Biz kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığınıa soyunduğuna bakmayacağız. Kendimize bakacağız. Milletimizin hangi konuda talebi varsa, onu yerine getirmenin yolunu arayacağız. Çünkü biz, derdi millet olan, insan olan, ülke olan, hizmet, eser ve yatırım olan bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. İnşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacağız. Hep birlikte daha çok çalışarak, sıkı mücadele ederek, Türkiye'yi bölgesel ve küresel, siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacağız.

"SON FETÖ'CÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR BU MÜCADELE SÜRECEK"

Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Meclisimiz o gece sergilediği cesur duruşla, gazilik ünvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Bir bunları içeride de dışarıda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'daki para, finans işlerini yürüten ismimi vermeme gerek yok, paye oldu. Yakalandı, sorgulamaları yapıldı. Hain emelleri yerine getirmek için çalışan FETÖ'cüler olduğu açıktır. FETÖ'nün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim dinimizi sömürdüler. Açık söylüyorum, aldandık.

KKTC ZİYARETİ

Salı günü artık Kurban Bayramımız da kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz. KKTC'deki bu yıl Kurban Bayramını kardeşlerimizle kutlamak onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır. Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, Bayram Namazı'nı da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak yayılacağına inanıyorum.