Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı: İlk günden 3 terörist etkisiz

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-3 Operasyonu başlatıldı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.