'Eren Abluka Operasyonları'nda 12 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askerinin terör örgütü PKK'yla mücadelesi hız kesmiyor...

Bu kapsamda 15 Nisan’da 'ara-bul-yok et' stratejisiyle başlatılan Eren Abluka Operasyonları başarıyla sürüyor.

8 bin Mehmetçik 11 ilde görevde

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı operasyonlar Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

Biri turuncu kategoriden 12 terörist öldürüldü

Operasyonlarda; aralarında terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu; Ağrı’da 1, Hakkari’de 6 ve Şırnak’ta 5 olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağara ve sığınakları yerle bir edildi

5 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda; 25 piyade tüfeği, 231 el bombası, bin 322 kilo patlayıcı madde, 29 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar silahı, 8 farklı çaplarda top mühimmatı, 3 bin 686 piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.