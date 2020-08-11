Eren Bülbül şehadetinin üçüncü yılında mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

TÜRKİYE 11.08.2020, 13:37 11.08.2020, 20:12
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Eren Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel ve vatandaşlar katıldı.

Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, taziyelerini ilettiği acılı anneye çiçek hediye etti, ayrıca Belediye Başkan Vekili Adıgüzel ile Eren'in kabrine kırmızı karanfil bıraktı.

Anne Ayşe Bülbül, kendisini acılı gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Allah'tan devlete, millete, askere zeval vermemesini diledi.

"Bir Eren baybettim milyonlarca Eren'im oldu"

Allah'tan hiç kimseyi acılar içinde koymamasını, evlat acısı yaşatmamasını da dileyen Bülbül, "Bir Eren kaybettim ama binlerce, milyonlarca Eren'im oldu. Bir Eren Türkiye'ye şehit verdim ama tüm Türkiye benim yavrumun peşinden dualarıyla yürüdü. Yavrumu ziyaret edenlerden, gelmek isteyip gelemeyenlerden de Allah razı olsun. Devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, askerlerimizin, herkesin Allah'ım yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Bülbül, Eren'in küçük yaşına rağmen yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, "Benim yavrum akşama kadar 10 liraya, 20 liraya çalışıyordu. Burada o itlere uysaydı da dağlara kalksaydı bu millet, bu cemaat şimdi benim yanımda olacak mıydı? Allah'ım benim yavrumun peşinden yürüyenleri, bizi yalnız bırakmayanları, destekte bulunan herkesi korusun, kollasın. Allah'ım benim yavrumun şehadetini kabul eylesin, onun şefaatine bizleri de nail eylesin." diye konuştu.

"Yıl dönümü olunca aynı şehit olduğu gün gibi duygularım aynı"

Eren'in acısının hiç dinmediği ancak yıl dönümlerinde şehit olduğu gün gibi ayrı bir acı yaşadığını vurgulayan Ayşe Bülbül, şöyle devam etti:

"Yıl dönümü olunca aynı şehit olduğu gün gibi duygularım aynı. Diğer günlerde de unutmuyorum ama bu günlerde duygularım daha çok artıyor. Şehit olduğu güne gelmiş gibi oluyorum. Acılarım bitmez. Ben ne zaman ölür yavrumun yanına giderim, benim acılarım o zaman biter. Yavrumu unutmayıp bugünkü günde benim yavrumun kabri başında bulunan herkese teşekkür ederim. Tüm büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah'ım razı olsun, herkese güç, kuvvet versin."

Bülbül, oğlunun şehit olduğu yerin evlerinin önü olduğunu vurgulayarak, "Çok büyük acı, çok büyük yankı yapıyor bende. Yavrumun şehit olduğu yer kapımızın önü, kabri kucağımda. Hiçbir zaman unutmuyorum, ölünceye kadar da unutmayacağım" ifadesini kullandı.

"Allah bu annelere acı vermesin"

Ağrı Belediye Başkanı Sayan ise Ayşe Bülbül'e sabır dileyerek, "Annem de sizin yaşlarınızdayken böyle bir çocuğunu kaybetti. Onun için biz de biliyoruz kardeş olarak acıyı, annemizi de gördük, Allah başka annelere göstermesin" dedi.

Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti bizim, hepimizin devleti. Bayrak bizim, ezan bizim, Kur'an bizim. Bugün beyaz tülbentli annelerimiz de acıyı paylaşmak için buradalar. Çok duygulandık, Eren kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradaki annelerin hepsi bir, acıları bir, dertleri bir, ülkeleri bir, bayrakları bir. Allah bu anneleri ayırmasın, Allah bu annelere acı vermesin. İnşallah her yıl biz Eren kardeşimizin kabri başında Ayşe teyzemizin acısını birlikte paylaşacağız. Demek ki Ağrılı annemizin acısı ile Trabzonlu annemizin acısı birdir. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz, ülkemizi birlikte paylaşıyoruz. Bayrak hepimizin tepesinde, Kur'an hepimizin Kur'anı, ezan hepimizin ezanı. Allah bu tabloyu bozmasın, bozmak isteyenlere de Allah fırsat vermesin. Allah onları en kısa zamanda biz Müslümanlar olarak bela okumayı sevmeyiz ama ıslah etsin."

Sayan, "Beyaz Tülbentli Ağrılı Anneler" adlı grupta yer alan bir kadın tarafından yapılan Eren'in portresini Ayşe Bülbül'e hediye etti.

Eren Bülbül'ün şehit olduğu aynı çatışmada, 38 yaşındaki iki çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düşmüştü. 

#Trabzon #Eren Bülbül #şehit #Maçka
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