Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Eren Kış-4 Operasyonu" kapsamında Hakkari'nin merkez ilçesine bağlı Oğul köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 1 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Bixi silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK 47 piyade tüfeğine ait şarjör, bin 760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 roket mühimmatı, 3 adet jeneratör, 14 adet gaz maskesi, 100 adet küçük boy akü, 30 adet el bombası fünyesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 2 adet el bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.