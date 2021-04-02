Ergen terörü: Kurşun yağdırdı!

Olay, geçtiğimiz 14 Mart Pazar günü saat 18.20 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu akşamüstü cadde üzerindeki bir parkın önünde buluşan 3 genç, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençlerden biri tabancasını çekerek diğer ikisini yaraladı. Saldırının ardından şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Karnından ve baldırından yaralanan Ali P. (16) ile Şahmerdan U. (17), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin affından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganı Beşiktaş'ta yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri olmayan Ali P. ve Şahmerdan U. ile görüşen Kağıthane polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Caner G. (16) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, peşine düştüğü Caner G.'yi takip ederek Beşiktaş Kuruçeşme'de kaldığı adreste olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Sevgilisiyle konuştuğu için vurmuş

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Caner G.'nin ifadesinde Ali P.'yi eski kız arkadaşıyla konuşmaya başladığını öğrenmesi üzerine parka çağırdığını ve çıkan kavgada silahla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette adli işlemi yapılan Caner G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.